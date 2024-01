Die ARA Flug-Rettung kann einen besonderen Einsatz machen

Die Notarzt-Hubschrauber von der ARA Flug-Rettung in Fresach und am Nassfeld haben im Jahr 2023 fast 1.300 Einsätze gehabt. Der Notarzt-Hubschrauber war nicht nur in Kärnten im Einsatz. Er war auch in anderen Bundes-Ländern und in Deutschland im Einsatz.