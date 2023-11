In Teilen von Kärnten gibt es viel Nebel.

Wegen dem Nebel müssen die Auto-Fahrer oft ihre Scheiben vom Eis befreien.

Wenn man seine Auto-Scheiben nicht vom Eis befreit, kann das gefährlich werden.

Der ÖAMTC sagt, bei Nebel ist die Gefahr für Unfälle größer.

Fußgänger sollten helle Kleidung tragen.

Bei Nebel müssen die Fußgänger besonders aufpassen.

Die Auto-Fahrer sollten mehr aufpassen und schauen, dass sie die richtigen Scheinwerfer einschalten.

Viele Autos haben eine schlechte Beleuchtung

Seit vielen Jahren haben einige neue Autos ein automatisches Tagfahr-Licht.

Bei schlechter Sicht muss man besonders aufpassen, weil das Heck vom Auto bei eingeschaltetem Tagfahr-Licht dunkel ist.

Das ist gefährlich.

Das sagt Alexander Letitzki.

Letitzki ist der Jurist vom ÖAMTC.

Ein Jurist ist eine Person, die sich mit den Gesetzen gut auskennt.

Das Tagfahr-Licht ist bei schlechtem Wetter keine Lösung.

Das Auto muss bei Nebel gut sichtbar sein.

Viele Autos haben automatisches Licht

Viele der neuen Autos haben ein automatisches Abblend-Licht.

Dieses Abblend-Licht ist bei Nebel nicht verlässlich.

Man sollte das normale Licht bei Nebel einschalten.

Das sagt der Experte.

Das automatische Abblend-Licht ist nur gut, wenn es besonders dunkel ist und kein Nebel ist.

Wenn es hell ist, schaltet es sich aus.

Das automatische Abblend-Licht geht bei Nebel vielleicht nicht.

Deshalb muss man es selber einschalten.

Das sagt Letitzki.

Geld-Strafe bei falschem Licht

Durch den Nebel ist die Sicht auf der Straße nicht so gut.

Die Auto-Fahrer sollten bei Nebel mehr Abstand zum vorherigen Auto halten.

Wenn der Nebel mehr wird, dann darf man die Nebel-Scheinwerfer einschalten.

Bei den Nebel-Scheinwerfern muss man auf viele Dinge achten.

Wenn die Auto-Fahrer das Nebelscheinwerfer-Licht im falschen Moment einschalten, dann kann man eine Geld-Strafe bekommen.

Die Nebel-Scheinwerfer dürfen nur bei Nebel eingeschaltet werden.

Die Nebel-Schlussleuchte darf nur bei besonders schlechter Sicht eingeschaltet werden.

Die Nebel-Schlussleuchte ist dazu da, dass man vom hinteren Auto rechtzeitig gesehen wird.

Wenn das nächste Fahrzeug hinter einem ist, muss man die Nebel-Schlussleuchte ausschalten.

Sonst blendet man den hinteren Fahrer.

Das sagt der ÖAMTC.

Wenn man vergisst die Nebel-Schlussleuchte auszuschalten, kann man eine Strafe bekommen.

Diese Strafe wurde im Jahr 2022 von 5.000 bis auf maximal 10.000 Euro erhöht.

Bei falsch eingeschalteten Licht beträgt die Strafe meistens zwischen 30 bis zu 60 Euro.

Schnee bis ins Tal

In den nächsten Tagen wird es in Osttirol und in Kärnten schlechtes Wetter geben.

Das sagt Martin Templin.

Templin ist Meteorologe vom Wetter-Dienst Ubimet.

Ein Meteorologe kennt sich mit dem Wetter aus.

Es wird kälter.

Und in den Bergen kann Schnee kommen.

Generell wird es sehr stark abkühlen.