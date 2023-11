Am Christkindl-Markt in Klagenfurt gibt es heuer 50 Verkäufer

Der Christkindl-Markt am Neuen Platz in Klagenfurt fängt am 18.11. an. Es werden 150.000 Gäste erwartet. Heuer gibt es am Christkindl-Markt keine Heizungen mehr.