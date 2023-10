Die HAK in Villach bekommt einen neuen Schwer-Punkt. Die HAK ist eine höhere Schule. HAK ist die Abkürzung für Handels-Akademie. Die Jus-HAK startet im Herbst 2024 mit der 1. Klasse. Das sagt Florian Buchmayr. Buchmayr ist der Direktor der HAK in Villach. Jus ist ein anderes Wort für Rechts-Wissenschaften. Das heißt, man kennt sich gut mit Gesetzen aus. Die Schule nimmt 25 bis 30 Schüler für die Jus-Klasse auf. Die HAK in Villach ist die 1. Schule in Kärnten, die eine Jus-Klasse macht. In Österreich ist die HAK Villach die 11. Schule mit einer Jus-Klasse.

Zu wenig Mitarbeiter

Es gibt zu wenig Mitarbeiter im juristischen Bereich. Der juristische Bereich ist alles, was mit dem Recht und Gesetzen zu tun hat. Es werden verschiedene Mitarbeiter gesucht. Deshalb hatte Manfred Herrnhofer die Idee von der Jus-HAK. Herrnhofer ist der Vize-Präsident vom Landes-Gericht Kärnten. Ein Vize-Präsident ist der 2. Chef. Die Bildungs-Direktion, die HAK Villach, die Universität Klagenfurt, die Anwalts-Kammer und die Notariats-Kammer fanden die Idee von Herrnhofer gut. Die Bildungs-Direktion ist für die Schulen zuständig. Die Anwalts-Kammer vertritt die Rechts-Anwälte in Österreich. Die Anwalts-Kammer schaut darauf, dass die Rechte und Pflichten der Rechts-Anwälte eingehalten werden. Die Notariats-Kammer vertritt die Notare in Österreich. Die Notariats-Kammer schaut darauf, dass die Rechte und Pflichten der Notare eingehalten werden. Die Schüler der Jus-HAK können damit rechnen, dass sie nach der Matura sicher einen Arbeits-Platz bekommen. Das sagt Herrnhofer.

Viele Möglichkeiten nach der Matura

Wirtschaft und Recht werden immer wichtiger. Die Schüler lernen in der Jus-HAK, wie sie echte Probleme lösen können. Das sagt Buchmayr. Wenn die Schüler fertig sind, können sie gleich in einen Beruf einsteigen. Die Schüler können nach der Jus-HAK verschiedene Berufe machen. Nach der Jus-HAK können die Schüler aber auch eine eigene Firma gründen. Am 1. Dezember gibt es einen Tag der offenen Tür in der HAK Villach. Die Schüler können sich mit dem Halbjahres-Zeugnis für die Jus-HAK anmelden.

Junge Menschen werden gebraucht

Die Notariats-Kammer und Rechtsanwalts-Kammer wollen, dass mehr junge Menschen in diesem Bereich arbeiten. Deshalb finden sie die neue Jus-HAK gut. In der Jus-HAK wird es viele Vorträge von Experten geben. Ein Experte ist jemand, der sich mit einem Thema sehr gut auskennt. Die Schüler können während der Ausbildung auch ein Praktikum in verschiedenen Firmen machen. Das sagt Bernd Lutschonig. Lutschonig ist der Präsident des Landes-Gerichts. Auch Notar Werner Stein wird Praktikums-Plätze anbieten.

Sehr wichtig

Rechtliche Bildung wird immer wichtiger. Gernot Murko denkt, dass es in ein paar Jahren noch eine Klasse geben könnte. Murko ist der Präsident der Rechtsanwalts-Kammer von Kärnten. Allein in den Rechtsanwalts-Kanzleien gibt es zurzeit 6 freie Arbeits-Stellen. Auch die Universität Klagenfurt ist bei der Jus-HAK dabei. Olaf Riss sagt, dass Juristen als letztes durch künstliche Intelligenz ersetzt werden. Olaf Riss ist von der Universität Klagenfurt. Künstliche Intelligenz ist ein Computer-Programm. Das Computer-Programm ist so geschrieben, dass der Computer wie ein Mensch denken, lernen und arbeiten kann. Die Schüler lernen in der Jus-HAK sehr viel. Wenn sie nach der Matura Jus studieren wollen, haben sie es leichter.