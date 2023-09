Der Roman "Bambi" erschien vor 100 Jahren. Das war im Jahr 1923. "Bambi" wurde vom österreichisch-ungarischen Schriftsteller Felix Salten geschrieben. Zum 100-jährigen Jubiläum bringt die Post eine Sonder-Briefmarke von "Bambi" heraus.

Von der "Bambi"-Briefmarke gibt es 300.000 Stück. Die Briefmarke kostet 1,20 Euro. Sie ist ab sofort in allen österreichischen Post-Filialen, im Internet (onlineshop.post.at) oder beim Sammler-Service der Österreichischen Post (sammler-service@post.at) erhältlich.

Felix Salten

Felix Salten war ein österreichisch-ungarischer Schriftsteller. Er lebte von 1869 bis 1945. Im Jahr 1923 erschien sein Buch "Bambi - eine Lebensgeschichte aus dem Walde". Das Buch wurde in 30 Sprachen übersetzt. Besonders an seiner Geschichte ist, dass das Tier (die Haupt-Figur) von Menschen bedroht wird. Das Tier selbst ist ungefährlich. In früheren Geschichten wurden Tiere als gefährlich angesehen.

Disney

Im Jahr 1942 kam "Bambi" als Film der Walt-Disney-Studios heraus. Es war der 5. größere Zeichentrick-Film der Walt-Disney-Studios.