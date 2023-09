Heute (18. September) beginnt in New York die UN-General-Debatte. An der General-Debatte nehmen mehr als 150 Staats- und Regierungs-Chefs teil. Die General-Debatte dauert mehrere Tage. Österreich ist mit Bundes-Präsident Alexander Van der Bellen und Außen-Minister Alexander Schallenberg vertreten.

UN ist die Abkürzung für "United Nations". Auf Deutsch heißt die Organisation "Vereinte Nationen". Abgekürzt wird oft von der "UNO" gesprochen. Zur UNO gehören 193 Länder. Die Zentrale der UNO befindet sich in New York.

Wichtige Themen auf der General-Debatte

Die Staats- und Regierungs-Chefs wollen vor allem über die sogenannte "Agenda 2030" diskutieren. Die "Agenda 2030" ist ein "Welt-Zukunfts-Vertrag". Mit diesem Vertrag verpflichten sich die Staaten dazu, allen Menschen bis zum Jahr 2030 ein Leben in Frieden, Wohlstand, Fortschritt und Nachhaltigkeit zu versichern.

Auch der Klima-Wandel soll besprochen werden. Der Krieg in der Ukraine ist ebenso ein Thema. Dazu wird der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in New York erwartet.