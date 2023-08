Die Kult-Serie Futurama wird fortgesetzt. Sie wird auf Disney+ ausgestrahlt. Die Serie hat im Jahr 1999 angefangen. Jetzt wird die Kult-Serie nach 10-jähriger Pause fortgesetzt. Futurama ist eine Zeichentrick-Serie.

Der Erfinder der Serie Futurama ist Matt Groening. Er erfand auch die Simpsons.

Zukunft

Die Serie spielt in der Zukunft im Jahr 3023 in New York. Die bekannten Figuren aus der Serie werden weiterhin zu sehen sein. Das sind zum Beispiel Fry, Leela und der Roboter Bender.