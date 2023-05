Am Mittwoch kam es in Deutschland zu einer Razzia gegen die Klimaschutz-Gruppe „Letzte Generation“. Im Raum stand die Frage: Ist diese eine kriminelle Vereinigung. Rund 170 Beamte durchsuchten 15 Wohnungen und Geschäfts-Räume. Anlass seien Straf-Anzeigen aus der Bevölkerung gewesen, hieß es.

Protest-Marsch in Graz

Die Mitglieder der Klimaschutz-Gruppe reagierten in mehreren Städten mit Protesten darauf. Auch in Wien, Innsbruck und Graz gibt es heute, Freitag, Protest-Märsche. In Graz ist der Treffpunkt dafür um 16.30 Uhr Lendplatz.

Kilometerlange Staus in Wien

Bei der Protest-Aktion gestern in Wien behinderten die Teilnehmer die Südost-Tangente im Frühverkehr. Da dies eine der wichtigsten Hauptverkehrs-Straßen ist, sorgte dies für kilometerlange Staus.