Am Mittwoch ist Tina Turner im Alter von 83 Jahren in ihrem Haus in der Schweiz verstorben. Die US-Amerikanerin stammte aus einfachsten Verhältnissen und wurde eine weltbekannte Sängerin und Schauspielerin.

Ihr Markenzeichen war ihre gewaltige Stimme, ihre mähnenartige Frisur und ihre gewagten Kostüme. Ihre Lieder "Private Dancer", "Simply the Best", "We Don't Need Another Hero" oder "What's Love Got To Do With It" wurden zu Welt-Hits.

Im Jahr 2009 zog sich Tina Turner im Alter von 70 Jahren ins Privat-Leben zurück. Seit vielen Jahren lebte sie am Zürichsee in der Schweiz.