Am Sonntag (21. Mai) ist auf der Insel Sizilien (Italien) der Vulkan Ätna ausgebrochen. Dabei trat auf der Südost-Seite des Kraters Lava und Asche aus. Der Vulkan zählt zu den aktivsten Vulkanen in Europa und ist mehr als 3350 Meter hoch. Er ist in diesem Jahr bereits sehr aktiv gewesen. Der Flughafen von Catania musste wegen der verschmutzten Start- und Landebahn geschlossen werden.