Grace Jones ist Model, Sängerin, Musikerin und Schauspielerin. Sie modelte unter anderem für die Zeitschrift "Vogue", spielte in einem "James Bond"-Film mit und brachte zahlreiche Musik-Alben heraus.

Nun feiert sie ihren 75. Geburtstag.

Grace Jones wurde 1948 als Grace Mendoza nahe der jamaikanischen Hauptstadt Kingston geboren. Ende der 1960er Jahre zog sie in den US-Bundesstaat New York. Sie studierte Theater und erhielt auch einen Platten-Vertrag. Bekannt wurden ihre Lieder "I Need a Man" und auch "Do or Die".