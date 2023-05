Die Fußball-Mannschaft Inter Mailand gewinnt am Dienstag (16. Mai) im Halbfinal-Rückspiel mit 1:0 gegen den AC Milan.

Der italienische Fußball-Klub Inter Mailand steht als erster Klub in diesem Jahr im Finale der Champions League. Das Final-Spiel wird am 10. Juni in Istanbul (Türkei) stattfinden. Dort wird Inter Mailand auf den Sieger des Spiels zwischen Manchester City und Real Madrid treffen. Das Fußballspiel Manchester City gegen Real Madrid findet heute (17. Mai) um 21 Uhr statt.

Die Fußball Champions-League ist ein Wettbewerb, bei dem die besten europäischen Fußball-Mannschaften gegeneinander spielen. Die Mannschaften sind nicht automatisch dabei, sondern müssen sich dafür qualifizieren. Die Fußball-Champions-League findet jährlich statt. Die Mannschaften können durch ihre Teilnahme bei der Champions-League viel Geld einnehmen.