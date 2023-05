Am Montag-Abend (8. Mai) wurden die Pulitzer-Preise vergeben. Bei den Pulitzer-Preisen werden Journalisten ausgezeichnet. Die Auszeichnungen werden in verschiedenen Kategorien vergeben wie zum Beispiel in den Bereichen Geschichte, Fotos, Literatur und Musik.

Die Großen Gewinner

Caroline Kitchener von der "Washington Post"-Zeitung bekam den Pulitzer-Preis für ihren Bericht über die eingeschränkten Abtreibungs-Rechte in den USA. Von einer Abtreibung spricht man, wenn eine Schwangerschaft abgebrochen wird.

Die "New York Times"-Zeitung und Associated Press (AP) gewannen den Pulitzer-Preis wegen ihrer Berichterstattung über den Ukraine-Krieg.

An diesem Abend wurden noch weitere Preise in anderen Kategorien vergeben.

Weitere Gewinner waren die "LA Times" und das Magazin "Politico".