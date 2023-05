Am 7. Mai beginnt die Judo-Weltmeisterschaft in Doha (Katar). Judo ist eine Kampf-Sportart, die aus Japan stammt. Bei dieser Kampf-Sportart versucht man seinen Gegner mit verschiedenen Griffen auf den Rücken zu werfen. Geht der Kampf am Boden weiter, versuchen die Gegner mit Festhalte-Griffen den Kampf für sich zu gewinnen. Ein Kampf-Richter bewertet den Kampf.

Österreicher bei der Weltmeisterschaft

Auch Österreicher nehmen an der Judo-Weltmeisterschaft teil. Die meisten Teilnehmer für Österreich kommen aus der Steiermark und Niederösterreich. Aus der Steiermark stammen diesmal 3 Teilnehmer. Das sind Katharina Tanzer, Marcus Auer und Verena Hiden. Insgesamt werden in Doha 670 Judoka aus 99 Ländern antreten. Als Judoka werden die Kämpfer beim Judo bezeichnet.