In England gibt es jedes Jahr seit 2019 den "No Mow May" Monat. Das bedeutet, dass im Mai ein Monat lang nicht gemäht werden soll. Das ist wichtig, um die Pflanzen-Vielfalt und den Insekten-Reichtum im Garten zu fördern. Gegründet würde der "No Mow May" Monat von der Organisation Plantlife. "No Mow May" ist englisch und bedeutet "Nicht-Mäh-Mai". Die Teilnahme an der Aktion ist freiwillig.

Vielfalt

Die Aktion soll den Insekten und der Umwelt helfen. Die Aktion "No Mow May" ruft dazu auf, den Rasen-Mäher ruhen zu lassen und den Rasen seltener zu mähen. Wenn ein Rasen nur mehr 5- bis 7-mal pro Jahr gemäht wird, können sich Wild-Blumen im Rasen ansiedeln. Ein Blumen-Rasen mit Wild-Blumen ist wertvolle Blüten-Nahrung für Schmetterlinge, Bienen und andere Insekten. Zu den Wild-Blumen zählen zum Beispiel das Gänseblümchen, die Günsel oder der Ehrenpreis.

Schädlich

Ein Zier-Rasen besteht nur aus wenigen Gras-Arten. Er benötigt regelmäßiges Mähen, viel Wasser und viel Dünger. Um den Rasen grün und frei von Unkraut zu halten, verwenden viele Menschen auch große Mengen Pflanzenschutz-Mittel. Diese schaden der Umwelt und es gibt immer weniger Blumen und Tiere. Zudem verunreinigen die eingesetzten Dünger und Spritz-Mittel den Boden und das Grund-Wasser. Dieser Einsatz beeinträchtigt auch die Gesundheit von Menschen und Tieren.