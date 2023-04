In ganz Österreich gibt es Zecken. Sie halten sich in Wäldern und in Wiesen auf. Zecken-Bisse können gefährlich sein, weil damit Krankheiten übertragen werden.

Eine dieser Krankheiten ist FSME. Diese kann zu schweren Gehirn-Schäden führen. Manchmal ist die Krankheit lebensbedrohlich. Gegen FSME gibt es eine Impfung. Diese Impfung hat einen sehr hohen Schutz. Trotzdem kann man die Krankheit bekommen.

Alle 5 Jahre

Nach einer 3-teiligen Grund-Immunisierung erfolgt nach 3 Jahren die 1. Auffrischungs-Impfung. Danach wird empfohlen, dass man sich alle 5 Jahre eine Auffrischungs-Impfung holt.

Im Durchschnitt sind in Österreich 8 von 10 Personen gegen FSME geimpft. Dennoch gab es im Vorjahr 179 Personen, die wegen Zeckenbissen in Krankenhäusern behandelt werden mussten.

Durch das wärmere Klima gibt es in Österreich mehr Zecken. Auch die Zeit in der die Zecken aktiv sind hält wegen dem Klima länger an.

Tipps im Umgang mit Zecken

Wenn man eine Zecke am Körper findet, sollte man sie beim Entfernen nicht herausdrehen. Am besten zieht man sie mit einer spitzen Pinzette möglichst gerade heraus. Dabei sollte man darauf achten, dass man die Zecke nicht zerquetscht. So können Krankheits-Erreger in die Wunde kommen. Eine Zecke sollte man so bald wie möglich entfernen.