Die Institution SIPCAN hat untersucht, wie viel Zucker in Kinder-Getränken ist. SIPCAN hilft Menschen, indem sie wissenschaftliche Informationen zu gesunder Ernährung bereitstellen.

Zu viel Zucker

Bei der Untersuchung wurden 57 Kinder-Getränke geprüft. In 23 dieser Kinder-Getränke war die von der Welt-Gesundheits-Organisation (WHO) empfohlene Zucker-Menge zu hoch. Das heißt, dass mehr als 6,7 Gramm Zucker pro 100 Milli-Liter in den Getränken war. Das sind etwa 2 Stück Würfel-Zucker.

Außerdem sind viele Kinder-Getränke nicht wieder verschließbar. Das führt dazu, dass Kinder die süßen Getränke schneller leer trinken.

Untersuchung seit 2010

SIPCAN untersucht den Zuckergehalt in Getränken seit dem Jahr 2010. Ziel ist es, den Zuckergehalt langsam immer weiter zu senken. Dazu werden jedes Jahr 500 Getränke untersucht. In den letzten 13 Jahren wurde der Zucker-Anteil in Getränken verringert, und zwar von 7,53 auf 6,06 Gramm. Das Ziel unter 6 Gramm pro 100 Milli-Liter zu kommen, wurde noch nicht erreicht.

Ein Grund ist wahrscheinlich, dass viele Getränke aus dem Ausland viel Zucker enthalten. In Österreich sinke der Zucker-Anteil in Getränken weiter.