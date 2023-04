Der berühmte Musiker Harry Belafonte ist tot. Er starb im Alter von 96 Jahren an einem Herz-Versagen. Harry Belafonte galt als der erfolgreichste karibisch-amerikanische Pop-Star.

Musik-Legende

Bekannt wurde Harry Belafonte im Jahr 1956, mit Liedern wie dem "Banana Boat Song". Sein erstes Musik-Album hieß "Calypso" und wurde millionenfach verkauft. Harry Belafonte war einer der Menschen, die den Musik-Stil Calypso bekannt machten.

Harry Belafonte wurde 3-mal mit einem Grammy geehrt. Die Grammys sind bekannte Musik-Preise. 2022 wurde Harry Belafonte in die "Rock and Roll Hall of Fame" aufgenommen. Dies ist eine Ruhmes-Halle in den USA für wichtige Musiker und Persönlichkeiten des "Rock and Roll".

Einsatz für Menschen-Rechte

Harry Belafonte setzte sich sehr stark für die Menschen-Rechte ein. Die Menschen-Rechte gelten für alle Menschen. Unabhängig von Herkunft, Aussehen, Religion oder Behinderung. Es gibt viele unterschiedliche Menschen-Rechte. Zum Beispiel, frei und sicher zu leben. Oder seine Meinung frei sagen zu können.

Harry Belafonte sammelte und spendete viel Geld, um die Menschen-Rechte in Amerika und weltweit zu verbessern. Er war auch bei dem Song-Projekt "We Are the World" beteiligt, um gegen den Hunger in Afrika zu kämpfen.