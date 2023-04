Das bekannte Lied "Happy Birthday To You" feiert seinen 130. Geburtstag. Es wurde 1893 von 2 Frauen in den USA komponiert. Das Lied hieß zu Beginn "Good Morning To All" ("Guten Morgen an alle") und wurde in Kindergärten gespielt. Später wurde der Text des Liedes geändert.

Zusammen komponierten die 2 Schwestern Mildred Hill und Patty das Lied. Sie veröffentlichten das Lied mit dem damaligen Titel "Good Morning To All" in einem Liederbuch für Kindergärten. Der Text des Liedes wurde später geändert, schließlich wurde das Lied unter "Happy Birthday To You" bekannt.

Weltweit bekannt

Seitdem wurde das Lied "Happy Birthday To You" sehr oft verwendet. Zum Beispiel sang die bekannte Schauspielerin Marilyn Monroe 1962 das Lied für den damaligen US-Präsidenten John F. Kennedy. Das Lied wird aber auch heute noch oft bei Geburtstagen gesungen. "Happy Birthday To You" ist mittlerweile eines der 3 bekanntesten englisch-sprachigen Musik-Stücke.

Bis vor 8 Jahren hatte das US-Unternehmen Warner Music Group das Urheber-Recht an dem Lied. Das bedeutet, dass Personen, die das Lied nicht daheim sangen, sondern öffentlich, Geld dafür zahlen mussten. Seit 8 Jahren gehört das Lied "Happy Birthday To You" der Allgemeinheit. Seitdem darf es jeder überall singen.