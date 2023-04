Am Donnertag spielte Sturm Graz im ÖFB-Cup-Halbfinale gegen den LASK. Beide Mannschaften sind stark und spielten seht gut. Es war ein spannendes Spiel. Am Ende besiegten die Steirer die Mannschaft aus Linz mit 1 zu 0. Damit steht Sturm Graz im Finale des ÖFB-Cups.

Der ÖFB-Cup ist ein Turnier, an dem österreichische Mannschaften teilnehmen. Der ÖFB-Cup besteht aus mehreren Runden. Jede Runde besteht aus einem Spiel. Die Mannschaft, die gewinnt, kommt weiter. Die Mannschaft, die alle Spiele gewinnt, ist der ÖFB-Pokal-Sieger.

Am 30. April tritt Sturm Graz gegen Rapid Wien im Finale an. Das Spiel wird im Stadion in Klagenfurt ausgetragen.