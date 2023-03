Um 22.26 Uhr gab es in Gloggnitz in Niederösterreich ein Erdbeben. Gloggnitz ist am Semmering und damit im Grenz-Gebiet von Niederösterreich und der Steiermark. Das Erdbeben hatte eine Stärke von 4,2 nach Richter. Die Richter-Skala gibt an, wie stark ein Erdbeben ist. Sie reicht von 1 bis 10, wobei 10 die höchste Stufe ist. Bei Stufe 10 würde es zu extrem großen Schäden in einem Umkreis von mehr als 1.000 Kilometern kommen.

Das Erbeben in Niederösterreich war auch in Teilen der Steiermark zu spüren. Kurz nach 23 Uhr gab es ein leichtes Nachbeben. Es gibt bis jetzt keine Angaben über Schäden, die durch das Erdbeben verursacht wurden.