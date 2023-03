Zum 1. Mal in der Geschichte der USA wird ein Ex-Präsident in einem Straf-Verfahren angeklagt. Es geht um Donald Trump. Er wurde bereits von der zuständigen Bezirks-Staatsanwaltschaft kontaktiert. Details wurden noch nicht öffentlich bekannt gegeben. Bisher weiß man nur, dass es um Schweigegeld-Zahlungen an eine Porno-Darstellerin gehen soll. Die genauen Anklage-Punkte und die Anklage-Schrift sind noch unter Verschluss.

Trump ist empört

Donald Trump will als Kandidat der Republikaner zur Präsidentschafts-Wahl im Jahr 2024 antreten. Über die Anklage ist er empört. Er bezeichnet es als Wahl-Beeinflussung und politische Verfolgung. Laut amerikanischem Recht dürfte Donald Trump trotzdem kandidieren. Sogar verurteilte Straf-Täter dürften für die Präsidenten-Wahl 2024 antreten.

Weitere Ermittlungen gegen Trump

Gegen Donald Trump laufen mehrere andere Ermittlungen. So wird zum Beispiel wegen illegaler Einflussnahme gegen ihn ermittelt. Zudem untersuchen Sonder-Ermittler die Erstürmung des Kapitols im Jänner 2021, bei der es Tote und Verletzte gab. Das Kapitol ist ein Gebäude in der Hauptstadt Washington. Im Kapitol arbeiten US-Politiker. Ob Geheim-Akten aus dem Weißen Haus unerlaubterweise zu seinem Privat-Anwesen mitgenommen wurden, wird ebenfalls geprüft.