Durch den Krieg in der Ukraine haben viele Tiere ihre Besitzer verloren und nichts mehr zum Fressen.

Seit März 2022 fahren Teams der Grazer Tierschutz-Organisation "Arche Noah" in die Ukraine, um den Tieren zu helfen. Auch andere Tierheime, Tierschutz-Organisationen und Privat-Personen helfen mit.

Für die Tiere werden Futter, Hygiene-Artikel, Transport-Boxen und Medizin in die Ukraine gebracht.

Bitte um Unterstützung

Die Hilfsaktion für die Tiere in der Ukraine kann man auch unterstützen. Futter-Spenden werden dringend benötigt – vor allem Trockenfutter, da es länger haltbar ist. Futter kann man direkt in der Arche Noah in Graz abgeben.