Die ersten Störche sind aus ihrem Winter-Wohnsitz zurückgekehrt. Am Dach einer Volksschule in der Gemeinde Gratwein-Straßengel haben Störche ihr Nest bezogen. Das bestehende Nest wurde erneuert, sodass es die Störche nur beziehen müssen. Auch in Frohnleiten wurde bereits ein Storch gesichtet.