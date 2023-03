Seit Mitternacht stehen Züge, Busse und Flugzeuge in Deutschland still. Es gibt einen 24-stündigen Warn-Streik. Auch Österreich ist von Zug- und Flug-Ausfällen betroffen. Einen Streik in der Größenordnung hat es in Deutschland seit 31 Jahren nicht gegeben.

Mehr Lohn

Bei den Eisenbahn- und Verkehrs-Gewerkschaften in Deutschland laufen gerade die Lohn-Verhandlungen. Die Beschäftigten fordern mehr Lohn. Deswegen wird am 27. März in Deutschland gestreikt.

Zwischen Österreich und Deutschland

Viele Flughafen-Mitarbeiter in Deutschland streiken. Das bedeutet, dass Flüge zwischen Österreich und Deutschland ausfallen. Reisenden wird empfohlen, sich über ihre Flugreise rechtzeitig zu erkundigen.

Die Warn-Streiks haben auch Auswirkungen auf den Zug-Verkehr in Österreich. Züge von und nach Deutschland können ausfallen. Oder die Züge in Österreich fahren kürzere Strecken. Betroffen sind alle Zug-Verbindungen über das Deutsche Eck. Reisende werden gebeten, nicht notwendige Fahrten auf diesen Strecken zu verschieben oder andere Routen zu wählen.

Auswirkungen am Dienstag

Am 28. März wird es dauern, bis die Züge in Deutschland wieder wie gewohnt fahren. Zu Tages-Beginn ist mit Zug-Ausfällen zu rechnen. Auch an den Flughäfen sind Auswirkungen möglich. Ob es weitere Streik-Tage geben wird, ist unklar.