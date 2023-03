Am heutigen Dienstag (21. März) startet wieder das österreichische Film-Festival Diagonale. 115 Filme werden heuer gezeigt. Die Diagonale 2023 dauert bis Sonntag (26. März). Die Eröffnung der Diagonale wird in der Grazer List-Halle sein. Es gibt 2 Eröffnungs-Filme.

Umfangreiches Programm

In ganz Graz wird die Diagonale spürbar sein. Es gibt viele Ausstellungen und Filme in den Kinos. Nachts wird der Uhrturm rot beleuchtet. Es werden viele bekannte Persönlichkeiten anwesend sein. Am Sonntag gibt es außerdem ein Kinder-Kino im KIZ Royal. Um 13:30 Uhr wird ein 22-minütiger Film zu sehen sein. Der Film ist für Kinder ab 8 Jahren.

Margarethe Tiesel erhält heuer den Großen Schauspiel-Preis der Diagonale. Sie ist in 2 Filmen, die auf der Diagonale gezeigt werden, zu sehen.

Weitere Informationen und Karten zur Diagonale 2023 gibt es auf dieser Internet-Seite: www.diagonale.at