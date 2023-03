In der Stadt East Palastine im US-Bundes-Staat Ohio entgleisten am 3. Februar Waggons eines Zuges. 11 der entgleisten Waggons waren mit giftigen Chemikalien beladen. Große Mengen der Chemikalien gerieten dabei in die Umwelt. Weil die Gefahr einer Explosion bestand, ließen die Behörden Chemikalien auslaufen und verbrannten diese. Häuser, die in der Nähe der großen Rauchwolke standen, mussten für einige Zeit evakuiert werden. Das bedeutet, die Menschen wurden für bestimmte Zeit in Sicherheit gebracht.

Gesundheitliche Probleme

Viele Menschen in East Palastine klagen über gesundheitliche Probleme. Besonders viele Menschen leiden seit dem Unfall unter Kopf-Schmerzen und Atem-Schwierigkeiten. Hühner und Fische in der Umgebung sind gestorben.

Erin Brokovich hilft

Nun hilft die bekannte Umwelt-Aktivistin Erin Brockovich den Bewohnern. Die Regierung müsse sich um die Probleme kümmern, da Gift-Stoffe in den Ohio River gelaufen seien. Das könnte Auswirkungen auf mehrere Millionen Menschen haben.

Die Behörden versicherten, dass Luft und Wasser in Ohio sicher seien. Die Umweltschutz-Behörde EPA wies die zuständige Bahn-Gesellschaft an, die Kosten für die Reinigungs-Arbeiten zu übernehmen.

Erin Brockovich ist seit langem als Umwelt-Aktivistin aktiv. Das heißt, sie will die Umwelt schützen. Im Jahr 2000 wurde ihr Kampf gegen einen Konzern verfilmt. Der Film hieß "Erin Brockovich". Julia Roberts spielte die Hauptrolle. Der Film wurde mit einem Oscar ausgezeichnet.