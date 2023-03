Das Meer-Eis in der Antarktis ist auf einem Tiefst-Stand. Seit mehr als 40 Jahren wird die Antarktis mit Satelliten beobachtet. Es gab noch nie weniger Eis in der Antarktis als bei der Messung in der vergangenen Woche.

Antarktis

Bei der Antarktis handelt es sich um die Land- und Meeres-Gebiete am Südpol. Dort befinden sich 90 Prozent des Eises der Welt. Das Gegenstück zur Antarktis im Süden ist die Arktis im Norden. Der Klima-Wandel richtet Schaden in beiden Gebieten an. Wenn das Eis schmilzt, wird das Klima beeinflusst.

Rekord-Tief an Eis

Am 21. Februar sank die Eis-Fläche der Antarktis auf 1,79 Millionen Quadrat-Kilometer. Das ist so wenig wie noch nie seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1979. Die Welt-Meere sind seit dem Jahr 1900 gestiegen. Allerdings steigt der Meeres-Spiegel in den letzten Jahren immer schneller an. Und zwar jedes Jahr um etwa 3,7 Millimeter.

Wissenschaftler rechnen damit, dass der Meeres-Spiegel bis zum Jahr 2100 um 28 Zentimeter steigen wird. Würde das Eis komplett abschmelzen, dann würde der Meeres-Spiegel wahrscheinlich bis zu 3 Meter steigen.

Mensch mit-verantwortlich

Die Menschen sind ebenfalls dafür verantwortlich, dass das Eis in der Antarktis schmilzt. Zum Beispiel besuchen Touristen gern die Antarktis. Die Boote und Flugzeuge sind schlecht für das Eis. Außerdem befinden sich Tausende Wissenschaftler in der Antarktis. Durch die Aktivitäten der Menschen in der Antarktis schmilzt das Eis schneller.