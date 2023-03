Bei einer Abstimmung in New York einigte sich die UNO auf ein Abkommen, das die Meere besser schützen soll. Dies ist das 1. Mal seit über 15 Jahren, dass ein derartiges Abkommen zustande gekommen ist.

Die UNO ist ein Zusammen-Schluss vieler Staaten. Die UNO versucht, gemeinsame Ziele in Bereichen wie Menschen-Rechte, Arten-Schutz, Klima-Maßnahmen und anderen Bereichen zu erreichen.

Abkommen oft gescheitert

Bereits vor 15 Jahren wurde über ein solches Abkommen zum Schutz des Meeres abgestimmt, es wurde jedoch immer wieder abgelehnt. Auch im August des letzten Jahres kam es zu keinem Ergebnis. Am Anfang war es noch unklar, ob die Staaten Russland und China für das Abkommen stimmen werden.

Zum Schutz der Hohen See

In dem Abkommen geht es darum, die Arten-Vielfalt der Meere zu schützen. Das ist auch wichtig für den Umwelt-Schutz. 2 Drittel der Ozeane gehören zur Hohen See. Als Hohe See werden die Teile der Welt-Meere bezeichnet, die zu keinem Staat gehören. Derzeit wird nur etwa 1 Prozent der Hohen See durch internationale Abkommen geschützt.