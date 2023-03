Im Königreich Bahrain (Inselstaat in Vorderasien) startete am 5. März das 1. Formel 1-Rennen in dieser Saison. Max Verstappen siegte für das Red Bull-Team. Sein Team-Kollege Sergio Perez erreichte Platz 2.

Der 3. Platz ging an Fernando Alonso. Er war für Aston Martin am Start.

Weitere Rennen

Heuer wird es 22 weitere Formel 1-Rennen geben. Mit insgesamt 23 Rennen sind es in dieser Saison so viele wie noch nie. Das nächste Renn-Wochenende findet von 17. bis 19. März in Saudi Arabien statt.