Laut einem Bericht der Europäischen Umwelt-Agentur (EEA) können Altkleider-Spenden auch der Umwelt schaden. Es wird mehr Kleidung gespendet als gebraucht wird.

Zu viele Spenden

In den letzten 20 Jahren hat sich die Menge der gespendeten Kleidung in Europa verdreifacht. So spendet eine Person durchschnittlich 3,8 Kilogramm Kleidung im Jahr. Da es mehr Kleidungs-Spenden in Europa gibt als gebraucht werden, wird viel Kleidung nach Afrika und Asien geliefert.

Etwas weniger als die Hälfte der Kleidung wird nach Afrika geliefert. Dort wird die gebrauchte Kleidung an Menschen verteilt.

Ein weiterer großer Teil an Kleidung wird nach Asien gebracht. Dort wird die Kleidung wiederverwertet. Zum Beispiel in der Textil-Industrie. Doch Textilien, die nicht wiederverwertet werden, landen auf Müll-Deponien.