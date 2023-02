In Groß-Britannien gibt es einen Gemüse-Mangel. Zu Großbritannien gehören England, Schottland und Wales. Der Gemüse-Mangel in Groß-Britannien könnte laut Regierung noch einen Monat dauern.

Wenig Gemüse im Handel

Im britischen Handel sind derzeit weniger Tomaten, Salate und Gurken erhältlich. Deswegen wurde den Menschen geraten, Gemüse der Saison zu essen. Das sind aktuell zum Beispiel Rüben. Handels-Geschäfte verkaufen zurzeit begrenzte Mengen an bestimmtem Gemüse. Zum Beispiel darf jeder Kunde nur einen Salat kaufen.

Verschiedene Gründe

Der Gemüse-Mangel in Groß-Britannien hat verschiedene Gründe. Einer ist das Wetter in Süd-Europa und Nord-Afrika, das für schlechte Ernten gesorgt hat. Außerdem sind die Energie-Kosten in Groß-Britannien hoch. Bauern, die Gemüse in Treib-Häusern anbauen, hatten es schwieriger.

Die Bauern haben sich auf Gemüse-Lieferungen aus anderen Ländern verlassen. Auch der Brexit könnte ein Grund für die geringen Gemüse-Lieferungen sein. Den Austritt von Groß-Britannien aus der Europäischen Union (EU) nennt man oft Brexit.