In Graz gibt es das ganze Jahr Stadt-Führungen. Ein Großteil der Menschen, die sich die Grazer Stadt-Führungen ansehen, sind Grazer. Es gibt verschiedene Veranstalter bei den Führungen. Die meisten Führungen haben ein bestimmtes Thema.

Termine für Stadt-Führungen

Führungen gibt es bei diesen Veranstaltern:

Die Graz Guides bieten ab 24. Februar wieder Führungen an. Es gibt verschiedene Themen wie "Graz for Future" oder "Gärten, Grotten, Geisterhäuser". Anmeldungen zu den Führungen sind hier möglich: grazguides.at

Auch bei Graz Tourismus gibt es verschieden Stadt-Führungen. Zum Beispiel auf dem Schlossberg oder in der Altstadt. Die Führungen für Graz Tourismus gibt es unter graztourismus.at

Für Bier-Liebhaber sind bei der Puntigamer Brauerei Führungen möglich. Termine für die Brauerei-Führungen sind hier zu finden: puntigamer.at/erlebnis/

Welttag der Fremden-Führer

Am 4. März ist der Welttag der Fremden-Führer. Zu diesem Anlass gibt es in Graz und in der ganzen Steiermark verschiedene Führungen. Es gibt Termine für Graz und für die restliche Steiermark auf der Seite der Wirtschafts-Kammer Österreich (WKO).