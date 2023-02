Eine Seniorin hat der Stadt Graz ein wertvolles Gemälde geschenkt. Dabei handelt es sich um “Die Wäscherinnen“ von Wilhelm Thöny.

Wilhelm Thöny war ein bekannter Maler. Er wurde im Jahr 1888 in Graz geboren und starb im Jahr 1949 in New York. Seine Bilder werden um bis zu 100.000 Euro verkauft.

Die Schenkerin möchte unbekannt bleiben. Was die Stadt Graz mit dem Gemälde macht, steht noch nicht fest. Jedoch soll es aber für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.

Kein Einzelfall

Schon öfter wurden der Stadt Graz Geschenke gemacht. Zum Beispiel hat im Jahr 2015 eine andere Seniorin der Stadt Graz 500.000 Euro vererbt. Damit konnte das Schlossberg-Museum erbaut werden.

Es kommt auch immer wieder vor, dass der Stadt Graz Grünflächen geschenkt oder vererbt werden.