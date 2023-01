Am Mittwoch (25. Jänner) haben die österreichischen Politiker sich geeinigt. Es wurden die Stich-Tage beschlossen, ab wann Frauen ihre Pension antreten können. Bis zum Jahr 2033 wird das Pensions-Alter für Frauen schrittweise von 60 auf 65 Jahre erhöht. Das bedeutet, Frauen werden später in Pension gehen. Ihr Pensions-Antritts-Alter wird an jenes von Männern angepasst.

Damit gilt: Frauen, die nach dem 30. Juni 1968 geboren sind, können erst ab ihren 65. Geburtstag in Pension gehen.