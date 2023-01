Christine Lambrecht hat sich entschieden, als deutsche Verteidigungs-Ministerin zurückzutreten. Die Politikerin der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (SPD) hat bereits eine schriftliche Erklärung an Bundes-Kanzler Olaf Scholz geschickt. Seit mehreren Monaten gab es Kritik an Christine Lambrecht.

Kritik an der Ministerin

Der Rücktritt der Ministerin wurde von anderen Politikern schon seit längerem gefordert. Es gab viel Kritik an der Verteidigungs-Ministerin. Unter anderem gab es Kritik an ihren öffentlichen Auftritten. So verbreitete sich eine unpassende Neujahrs-Botschaft der Verteidigungs-Ministerin sehr schnell im Internet. Dabei sprach sie über den Krieg in der Ukraine, während im Hintergrund das Silvester-Feuerwerk zu sehen und hören war.

Christine Lambrecht war seit Ende 2021 Verteidigungs-Ministerin. Ein Nachfolger ist noch nicht bekannt.