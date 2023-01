China hatte 3 Jahre lang sehr strenge Corona-Regeln. Die Menschen in China waren in ihrem Alltag sehr eingeschränkt und durften sich nicht wirklich frei bewegen.

Vor etwa einem Monat schaffte die Regierung die Corona-Regeln plötzlich ab. Das hatte zur Folge, dass die Zahl der Ansteckungen stark angestiegen ist. Mehr als 1 Million Chinesen sollen sich pro Tag neu mit dem Corona-Virus angesteckt haben. Genaue Zahlen gibt es nicht, weil die Regierung keine Corona-Zahlen mehr veröffentlicht.

Keine Reise-Beschränkungen mehr

In China leben fast 1,5 Milliarden Menschen. Das sind doppelt so viele Menschen wie in ganz Europa leben. China ist das bevölkerungs-reichste Land der Welt.

Seit dem Ende der Corona-Regeln gibt es auch keine Reise-Beschränkungen in China. Damit könnte sich das Virus schnell auch in anderen Ländern ausbreiten. Um das zu verhindern, überlegen Regierungen in verschiedenen Ländern, ob sie die Einreise für Chinesen einschränken.

Test-Pflicht empfohlen

In der Europäischen Union wurde nun eine Empfehlung ausgesprochen: Menschen, die aus China nach Europa reisen, wird empfohlen, einen Corona-Test zu machen.

In Österreich wird das strenger gehandhabt: Hier wird eine Test-Pflicht für alle Reisende aus China gelten.