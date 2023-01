Die Österreicherin Eva Pinkelnig hat die Silvester-Tournee der Ski-Springerinnen gewonnen. Das ist ein Skisprung-Turnier, das aus mehreren Skisprung-Wettbewerben besteht. Von den 4 Wettbewerben konnte Pinkelnig 3 gewinnen. Auf Platz 2 der Gesamt-Wertung landete Anna Odine Strøm aus Norwegen, vor Nika Kritznar (Slowenien) auf Platz 3.

2 unterschiedliche Orte

Die Skisprung-Wettbewerbe der Silvester-Tournee haben in Villach und in Ljubno (Slowenien) stattgefunden. Eva Pinkelnig hat für ihren Gesamt-Sieg ein Preis-Geld in Höhe von etwas mehr als 20.000 Euro bekommen.