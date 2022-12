Im beliebten Urlaubs-Land Kroatien gilt ab 1. Jänner 2023 der Euro als offizielle Währung. Bisher war es die Kuna.

Bis Mitte Jänner wird die alte Währung Kuna in Kroatien noch angenommen. Das Rückgeld ist allerdings in Euro.

Umtausch von Kuna in Euro

In Österreich können Kuna zum Beispiel in den Filialen der Österreichischen National-Bank (ÖNB) umgetauscht werden. Dies ist bei der ÖNB bis Ende Februar 2023 möglich. Umgetauscht wird ein Betrag von maximal 8.000 Kuna. Das sind etwas mehr 1.060 Euro.

Ab März 2023 ist ein Umtausch von Kuna in Euro nur noch in Kroatien möglich. In Kroatien ist der Umtausch von Kuna in Euro bis 2024 kostenlos möglich. Kuna-Münzen kann man bis 2025 umtauschen.