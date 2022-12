In der Süd-Steiermark und nördlich von Graz wurde eine neue Wildbienen-Art entdeckt. Es ist der bedeutendste Wildbienen-Fund des Jahres in Österreich. Diese Wildbienen-Art ist eigentlich in Mittelmeer-Gebieten zu finden. Es handelt sich um die Verborgene Flecken-Biene. Sie wurde das 1. Mal in Österreich gesichtet.

Ein Grund, warum die Verborgene Flecken-Biene sich an anderen Orten verbreitet, könnte der Klima-Wandel sein. Die Verborgene Flecken-Biene ist schwer von der heimischen Flecken-Biene zu unterscheiden.

Wildbienen wichtig

Wildbienen sind wichtige Insekten. Sie bestäuben unzählige Pflanzen. Ihre Lebens-Räume sind Wiesen, sandige Boden-Stellen, morsche Baum-stümpfe, Feldwege und Hecken. Leider gibt es davon, aber immer weniger.

In der Steiermark gibt es 2 Flächen, an denen sich besonders viele Wildbienen sammeln. Eine Fläche ist in der Süd-Steiermark bei Spielfeld und eine bei Graz. An der untersuchten Fläche bei Spielfeld wurden bisher über 140 unterschiedliche Wildbienen-Arten gefunden.