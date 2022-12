Seit gestern (15. Dezember) werden in der Kunst-Werkstatt "Zotl" Kunst-Werke von ukrainischen Künstlern ausgestellt. Die Kunst-Werkstatt "Zotl" befindet sich in der Harrachgasse 1 in Graz.

Die Kunst-Werke der ukrainischen Künstler können von 15. bis 17. Dezember (3 Tage) angesehen werden.

Zum Kunst-Markt

Beim Kunst-Markt werden verschiedenste Kunst-Werke ausgestellt. Zum Beispiel Aquarelle, Drucke, Postkarten und Poster. Aber auch Foto- und Textil-Kunst gibt es zu sehen. Textile sind zum Beispiel Stoffe. Die Kunst-Werke sind von vielen ukrainischen Künstlern, die wegen des Ukraine-Kriegs nach Graz geflüchtet sind.

Die Kunst-Werke kosten zwischen 10 und 100 Euro. Alle Einnahmen gehen direkt an die beteiligten Künstler. Am Kunst-Markt werden auch Trage-Taschen um 20 Euro verkauft. Diese wurden von den ukrainischen Künstlern gestaltet.

Beim Kunst-Markt wird es auch ukrainische Weihnachts-Spezialitäten, Tee und Glüh-Wein geben.

Organisation "Office Ukraine"

Die Organisation "Office Ukraine" unterstützt geflüchtete Künstler beim Ankommen in Österreich. Die Organisation ist in Wien, Graz und Innsbruck tätig. Sie hilft ukrainischen Künstlern bei der Suche nach Unterkunft, Arbeit und Projekt-Möglichkeiten in Österreich.