Gesundheits-Minister Johannes Rauch (Grüne) plant, das Rauch-Verbot in Österreich zu erweitern. In Österreich gilt seit 1. November 2019 ein Rauch-Verbot in der Gastronomie.

Durch die geplante Gesetzes-Änderung sollen vor allem Kinder und Jugendliche besser vor schädlichem Rauch geschützt werden. Rauchen ist sehr schädlich für die Gesundheit und die Folgen sind für viele Todes-Fälle in Österreich mitverantwortlich.

Kinder-Spielplätze und Freizeit-Flächen

In Zukunft soll es in "öffentlichen Orten im Freien" ein Rauch-Verbot geben. Dazu sollen beispielsweise "Kinder-Spielplätze und Freizeit-Flächen für Kinder und Jugendliche" gehören. Auch in Autos, in denen Kinder sitzen, soll das Rauchen nicht mehr erlaubt sein.

Auch zu neueren Nikotin-Produkten wie "Nikotin-Beutel" sind in der Gesetzes-Änderung Bestimmungen geplant.

Begutachtungs-Phase

Wie bei jeder Gesetzes-Änderung wird es eine Zeit geben, in der das Gesetz begutachtet werden kann. Das bedeutet, dass Bürger, Einrichtungen und andere Experten ihre Meinung zu der geplanten Gesetzes-Änderung abgeben können. Die Begutachtungs-Phase für diese Gesetzes-Änderung soll im Frühjahr 2023 starten.