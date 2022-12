Ein Gericht in Paris hat gestern (13. Dezember) alle Angeklagten schuldig gesprochen, die den Attentäter des Terror-Anschlags in Nizza 2016 unterstützt hatten. Der Prozess hat Anfang September begonnen.

Am 14. Juli 2016 ist es in der französischen Stadt Nizza zu einem Terror-Anschlag gekommen. Bei Feierlichkeiten zum französischen National-Feiertag ist ein Mann mit einem LKW in eine Menschen-Menge an der Strand-Promenade in Nizza gefahren. Er hat zudem auf Menschen geschossen, die sich dort aufgehalten haben.

Bei diesem Terror-Anschlag sind 86 Menschen getötet und hunderte verletzt worden. Der Attentäter ist nach der Tat erschossen worden.

Mehrere Schuld-Sprüche

Insgesamt sind 8 Personen angeklagt worden. Zwei Angeklagte sind wegen Beteiligung an einer terroristischen Vereinigung verurteilt worden. Ihre Haftstrafe beträgt 18 Jahre.

Zudem ist ein Angeklagter zu 12 Jahren Haft verurteilt worden. Er hat dem Attentäter geholfen, die Waffe für den Terror-Anschlag zu besorgen.

Das Gericht hat gestern weitere 5 Personen verurteilt. Das bedeutet, dass das Gericht alle Angeklagten im Prozess schuldig gesprochen hat.