Die US-Basketballspielerin Brittney Griner ist aus einem russischen Straf-Lager entlassen worden. Im Gegenzug dazu haben die USA einen Russen namens Viktor Bout entlassen. Darauf haben sich die USA und Russland geeinigt.

Am Flughafen festgenommen

Griner wurde Anfang Februar 2022 auf einem Flughafen in Moskau verhaftet, weil bei ihr 0,5 Gramm Haschisch-Öl gefunden wurden. Für die russischen Behörden handelte es sich dabei um illegalen Drogen-Besitz. Griner wurde zu 9 Jahren Haft in einem Straf-Lager verurteilt.

Brittney Griner ist professionelle Basketballerin. Vor ihrer Verhaftung spielte sie beim russischen Basketball-Verein UMMC Jekaterinburg.

2012 verurteilt

Viktor Bout ist ein russischer Waffen-Händler. Er wurde 2012 in den USA zu 25 Jahren Haft verurteilt. Er soll von ungefähr 1990 weg mehrere Jahre lang illegal Waffen an Kampf-Gruppen weltweit verkauft haben. Zum Beispiel an Kampf-Gruppen in afrikanischen Ländern, in denen es Kriege gab. Auch an die Taliban in Afghanistan und andere Terror-Gruppen soll Bout Waffen verkauft haben.

Austausch

Griner und Bout wurden nach Abu Dhabi geflogen, wo der Austausch der beiden stattfand. Inzwischen befinden sich beide in ihrem Heimat-Land.