Die Universitäten haben zu wenig Geld und müssen daher sparen. Jetzt haben die steirischen Universitäten einige Änderungen für die Zeit zwischen dem Start der Weihnachts-Ferien und dem Wieder-Start des Unterrichts am 9. Jänner angekündigt. Die Maßnahmen sollen dazu beitragen, etwas Geld einsparen zu können.

Steirische Universitäten

Die Technische Uni (TU) Graz wird die Raum-Temperatur in den Weihnachts-Ferien auf 19 Grad senken. Die Gebäude der TU Graz sollen in der Ferien-Zeit geöffnet bleiben. Viele Studierende nutzen die Räumlichkeiten der Universität, um sich dort auf Prüfungen vorzubereiten oder ihre schriftlichen Arbeiten zu schreiben.

Noch kälter werden die Raum-Temperaturen in den Weihnachts-Ferien an der Karl-Franzens-Universität (KF) werden. Nach Weihnachten wird die Raum-Temperatur in den Räumlichkeiten der KF Graz zuerst auf 16 Grad gesenkt. In der 1. Jänner-Woche wird die Raum-Temperatur wieder auf 19 Grad erhöht. Nur in den Bibliotheken sollen die Temperaturen gar nicht gesenkt werden. Das Lehr-Personal der KF Graz wird von der Uni-Leitung aufgefordert, in den Ferien frei zunehmen.

Die Räumlichkeiten der Kunst-Universität Graz werden nach Weihnachten für 1 Woche geschlossen sein.

Gespräche über zusätzliches Geld

Vertreter der österreichischen Universitäten sind derzeit dem Bildungs-Minister im Gespräch über zusätzliches Geld für die Jahre 2023 und 2024. Laut den Leitern der Universitäten braucht es mehr als 1 Milliarde mehr im Budget, um den Lehr-Betrieb langfristig gut planen zu können.