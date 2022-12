Das Skateboard-Fahren auf dem Kaiser-Josef-Platz und am Lend-Platz ist offiziell wieder erlaubt. Dies kündigten die Zuständigen der Stadt Graz an. Lange wurde gestritten, ob das Skateboard-Fahren erlaubt sein soll oder nicht. Anrainer hatten sich über den Lärm der Skateboard-Fahrer beschwert.

Zu bestimmten Zeiten erlaubt

Das Skateboard-Fahren wird künftig von Montag bis Samstag zwischen 14 und 21 Uhr erlaubt sein. An Sonntagen und Feiertagen ist das Skateboard-Fahren auf den Plätzen weiterhin verboten.

Auch an anderen Orten in Graz ist das Skateboard-Fahren möglich. Zum Beispiel am Skate-Park beim Grün-Anger oder am Skate-Platz "Obstacles" beim Messe-Gelände in der Fröhlichgasse.