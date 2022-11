In der belgischen Haupt-Stadt Brüssel kam es am Sonntag (27. November) zu schweren Ausschreitungen im Stadt-Zentrum. Begonnen hatten die Ausschreitungen nach dem Ende des WM-Fußball-Spiels zwischen Belgien und Marokko. Marokkanische Fans hatten den 2 zu 0 Sieg der marokkanischen National-Mannschaft in Brüssel gefeiert.

Beschädigungen

Bei den Ausschreitungen waren rund 100 Polizisten im Einsatz. Sie setzten Wasser-Werfer gegen die randalierenden Menschen ein. Bei den Ausschreitungen wurden Autos sowie öffentliche Gegenstände beschädigt.

Die Polizei rief die Menschen in Brüssel auf, gewisse Straßen im Zentrum zu vermeiden. Die öffentlichen Verkehrs-Mittel waren kurzfristig unterbrochen und konnten nicht fahren.