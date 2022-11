Momentan findet ein Test-Flug der NASA im Weltraum statt. Diese Mission nennt sich "Artemis 1". Die NASA ist die US-amerikanische Weltraum-Behörde. Nun wurde ein neuer Entfernungs-Rekord während der Mission "Artemis 1" aufgestellt.

Entfernungs-Rekord

Bei der Mission "Artemis 1" wurde eine Weltraum-Kapsel ins Welt-All geschickt. Die Kapsel "Orion" fliegt derzeit um den Mond.

Am Samstag stellte diese Kapsel einen neuen Entfernungs-Rekord auf. Die Kapsel ist über 400.000 Kilometer von der Erde entfernt. Noch nie war ein für Menschen gemachtes Raumschiff so weit von der Erde entfernt.

Der bisherige Rekord wurde bei der Mission "Apollo 13" aufgestellt. Das war vor mehr als 50 Jahren.

Test-Flug ohne Astronauten

Die Mission "Artemis 1" ist ein Test-Flug ohne Astronauten. Die Mission startete am 16. November 2022. Die Kapsel soll am 11. Dezember 2022 wieder zurück auf der Erde sein. In den nächsten Jahren soll es weitere Missionen geben, bei denen wieder Personen in den Weltraum fliegen sollen.