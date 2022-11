Der Fußball-Verein Feyenoord Rotterdam muss 50.000 Euro Strafe zahlen. Dies hat der Fußball-Verband UEFA entschieden. Grund dafür sind die Schäden, die von den Fans der Mannschaft nach dem Fußball-Europa-League-Spiel am 27. Oktober in Graz verursacht wurden.

Die UEFA ist der europäische Fußball-Verband, der Fußball-Turniere wie die Champions-League, oder die Europa-Meisterschaft organisiert. Durch die Teilnahme an der Fußball-Europa-League können die Mannschaften viel Geld einnehmen.

Zusätzlich zur Geld-Strafe dürfen bei den nächsten beiden Auswärts-Spielen von Feyenoord Rotterdam keine Tickets an Fan-Mitglieder des Vereins verkauft werden.

Ausschreitungen nach dem Spiel

Am 27. Oktober 2022 kam es nach dem Fußball-Europa-League-Spiel in der Grazer Merkur Arena zu Ausschreitungen durch Feyenoord Rotterdam Fans. Dabei wurden zum Beispiel nach dem Spiel Toiletten und Türen im Stadion zerstört. Mehrere Fans und Polizisten wurden verletzt. Die Schäden am Stadion könnten bis zu 300.000 Euro betragen.