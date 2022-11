In der Fabrik des Papier-Herstellers Sappi in Gratkorn wird bald umgebaut. Gratkorn liegt nördlich von Graz. Die Fabrik der Firma Sappi ist eine der größten und modernsten Papier-Fabriken in Europa. Mit dem Umbau will man weiterhin modern bleiben.

Neue Maschine

In der Fabrik in Gratkorn soll eine ältere Maschine durch eine neue Maschine ersetzt werden. Mit der alten Maschine wurde Fein-Papier hergestellt. Mit der neuen Maschine sollen Etiketten für Flaschen und Lebensmittel-Verpackungen hergestellt werden.

Grazer Firma

Die neue Maschine wird von der Grazer GAW Technologies hergestellt. Die Grazer Firma hatte schon einige gemeinsame Projekte mit der Firma Sappi.

Der Umbau in der Papier-Fabrik der Firma Sappi soll im Frühjahr 2023 beginnen und im Herbst 2023 abgeschlossen sein. Der Umbau ist aufwendig und soll mehrere Millionen Euro kosten.